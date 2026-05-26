Die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» ist juristisch wasserdicht formuliert – doch zwischen Volksauftrag und politischer Realität klafft eine Lücke. Eine Analyse.

Die Frage klingt simpel: Wenn das Schweizer Volk an der Urne Ja sagt, wird das auch umgesetzt? In einer direkten Demokratie sollte die Antwort selbstverständlich sein. Aber die Geschichte lehrt etwas anderes – und die 10-Millionen-Initiative wirft diese Frage mit besonderer Schärfe auf.

Wie die Initiative funktioniert

Die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» ist als zweistufige Notbremse konzipiert. Die erste Stufe greift bei 9,5 Millionen Einwohnern: Bundesrat und Parlament müssen dann Massnahmen ergreifen, um das Bevölkerungswachstum einzudämmen. Diese Schwelle ist nicht mehr weit entfernt – heute leben rund 9,1 Millionen Menschen in der Schweiz, die Grenze von 9,5 Millionen dürfte laut Bundesprognosen um 2031 erreicht werden.

Die zweite Stufe hat es in sich: Überschreitet die Schweiz vor 2050 die 10-Millionen-Marke und gelingt es nicht, die Zahl innerhalb von zwei Jahren wieder zu senken, muss als letzter Schritt die Personenfreizügigkeit mit der EU gekündigt werden – sofern zuvor keine Schutzklausel gegriffen hat. Das EU-Freizügigkeitsabkommen enthält eine solche Klausel, einen Notfallmechanismus zur vorübergehenden Begrenzung der Zuwanderung, ohne die übrigen Abkommen zu tangieren. Erst wenn auch das nicht reicht, käme die Kündigung – mit weitreichenden Folgen, denn die sogenannte Guillotine-Klausel verknüpft das Freizügigkeitsabkommen mit sechs weiteren Verträgen. Wird einer gekündigt, fallen alle sieben.

«Man muss» oder «man kann»?

Genau an dieser Frage scheiden sich die Geister. Für die NZZ haben zwei renommierte Staatsrechtsprofessoren die Rechtslage beurteilt: Andreas Glaser (Universität Zürich) und Markus Kern (Universität Bern). Beide kommen zum gleichen Schluss: Der Wortlaut der Initiative lasse dem Bundesrat keinen Ermessensspielraum. Wenn die Voraussetzungen erfüllt seien, müsse gekündigt werden – Punkt.

Doch der zuständige Bundesrat Beat Jans formulierte öffentlich auffällig anders: Die Initiative «ermögliche» dem Bundesrat die Kündigung. Nicht «verpflichte» – «ermögliche». Ein einziges Wörtchen, aber daran hängt fast alles. Wenn «man muss» gilt, ist ein Ja an der Urne eine verbindliche Anweisung. Wenn «man kann» gilt, hat das Stimmvolk lediglich eine Option eröffnet – eine, die eine spätere Regierung nutzen kann oder eben auch nicht. Warum der Bundesrat sich diese Hintertür offenlässt, ist eine berechtigte Frage.

Das Muster kennen wir schon: 2014

Dieses Muster ist nicht neu. Am 9. Februar 2014 stimmte das Schweizer Volk mit 50,3 Prozent Ja zur Masseneinwanderungsinitiative der SVP. Die Initiative verlangte drei Dinge: Höchstzahlen für die jährliche Zuwanderung, Kontingente für einzelne Bereiche sowie einen Inländervorrang bei der Stellenbesetzung. Damals stand Bundesrätin Simonetta Sommaruga vor der Kamera und sagte unmissverständlich: «Der Entscheid ist gefällt und er gilt. Wir werden den Entscheid jetzt umsetzen.»

Was folgte, war eine mehrjährige Verwässerung im Parlament. Im Dezember 2016 – fast drei Jahre nach der Abstimmung – stand ein Ergebnis auf dem Papier, das mit dem ursprünglichen Volksauftrag kaum noch etwas gemein hatte. Von den drei Werkzeugen blieb am Ende eines übrig, und auch das nur in abgespeckter Form: ein Inländervorrang, der Arbeitgeber lediglich verpflichtet, offene Stellen beim Arbeitsamt zu melden – einstellen dürfen sie trotzdem, wen sie wollen.

Das war nicht zwingend böser Wille. Das Problem war struktureller Natur: Die vollständige Umsetzung der Initiative wäre mit der Personenfreizügigkeit nicht vereinbar gewesen. Wer den Volkswillen hätte umsetzen wollen, hätte kündigen müssen. Aber genau das hatte der Initiativtext von 2014 nie explizit verlangt – er liess eine Lücke offen, die die Politik nutzte.

Diesmal kein Texthaken – aber ein Zeithaken

Die 10-Millionen-Initiative hat aus diesem Fehler gelernt. Sie schreibt die Kündigung der Personenfreizügigkeit direkt in den Verfassungstext. Hinzu kommt eine gesetzliche Neuregelung von Ende 2019: Das «Bundesgesetz über die Zuständigkeiten für Abschluss, Änderung und Kündigung völkerrechtlicher Verträge» hält fest, dass der Bundesrat einen Staatsvertrag eigenständig kündigen muss, wenn die Verfassung dies vorschreibt – ohne Parlamentsabstimmung, ohne Referendumsmöglichkeit.

Juristisch gesehen scheint der Text also diesmal wasserdicht.

Doch es gibt einen anderen Haken – den Faktor Zeit. Laut Bundesprognosen wird die 10-Millionen-Grenze frühestens in rund 15 Jahren erreicht. Die allfällige Kündigung wäre also frühestens rund 17 Jahre nach der Abstimmung fällig. Das ist eine halbe Ewigkeit in der Politik. Die Bundesräte, die dann entscheiden müssten, sitzen heute noch nicht im Amt. Und in diesem Zeitraum wäre es durchaus möglich, dem Volk vorzuschlagen, den Kündigungsauftrag wieder aus der Verfassung zu streichen. Dann wäre die Pflicht beseitigt – auf dem ordentlichen demokratischen Weg.

Das Schlupfloch liegt diesmal also nicht im Initiativtext, sondern im Kalender.

Die eigentliche Frage

Hinter der ganzen juristischen Debatte verbirgt sich eine grundsätzlichere Frage: Wie viel Handlungsspielraum lässt sich die Schweiz noch? Dass man heute offenbar jedes denkbare Schlupfloch im Voraus verfassungsrechtlich zubetonieren muss, sagt etwas über das Verhältnis zwischen Stimmvolk und politischer Klasse aus.

Es ist nicht unbedingt eine Frage des bösen Willens. Doch je dichter das Netz internationaler Verpflichtungen, Abhängigkeiten und Verflechtungen wird, desto enger wird der Spielraum, einen Volksauftrag frei umzusetzen – selbst wenn man es wollte.

Ob die 10-Millionen-Initiative die richtige Antwort auf diese Lage ist, darüber lässt sich streiten. Zu starr, sagen die einen. Eine nötige Notbremse, sagen die anderen. Klar ist: Die Schweiz wird mit dieser Abstimmung nicht nur über eine Bevölkerungszahl entscheiden – sondern darüber, wer in diesem Land das letzte Wort hat.