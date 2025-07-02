Über Swissvox
Swissvox ist eine unabhängige Plattform für geopolitische Analysen, strategische Einordnungen und medienkritische Perspektiven. Unser Fokus liegt auf den großen globalen Entwicklungen – von den Machtverschiebungen zwischen Ost und West über Energiepolitik und Sicherheitsfragen bis hin zu ihren konkreten Auswirkungen auf die Länder der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).
Wir glauben:
📉 Schlagzeilen erklären nicht die Welt.
📈 Wer verstehen will, braucht Kontext, Quellen und kritisches Denken.
Was du hier findest:
Vertiefende Analysen zu aktuellen geopolitischen Ereignissen
Transkripte, Quellen und Ergänzungen zu unseren YouTube-Videos
Exklusive Essays und Hintergrundberichte, die auf YouTube keinen Platz finden
Perspektiven jenseits des Mainstreams, aber mit journalistischer Sorgfalt
Für wen ist Swissvox?
Für alle, die sich nicht mit Überschriften zufriedengeben
Für Leser*innen aus der DACH-Region, die wissen wollen, wie globale Prozesse ihr Land betreffen
Für Medienkritiker, Politikinteressierte und geopolitisch Denkende
Begleitend zum YouTube-Kanal
Dieser Newsletter begleitet unseren YouTube-Kanal Swissvox – er bietet mehr Tiefe, mehr Quellen, mehr Debatte. Hier kannst du Inhalte in Ruhe lesen, weiterdenken und dich direkt mit uns austauschen.
Abonniere Swissvox
📬 Erhalte neue Beiträge direkt in dein Postfach.
🔒 Kostenlos, werbefrei, unabhängig.
💬 Kommentiere, teile, denk mit.
👉 Jetzt abonnieren – für eine informierte Perspektive auf die Welt.