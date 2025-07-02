SWISSVOX

Über Swissvox

Swissvox ist eine unabhängige Plattform für geopolitische Analysen, strategische Einordnungen und medienkritische Perspektiven. Unser Fokus liegt auf den großen globalen Entwicklungen – von den Machtverschiebungen zwischen Ost und West über Energiepolitik und Sicherheitsfragen bis hin zu ihren konkreten Auswirkungen auf die Länder der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Wir glauben:

📉 Schlagzeilen erklären nicht die Welt.

📈 Wer verstehen will, braucht Kontext, Quellen und kritisches Denken.

Was du hier findest:

  • Vertiefende Analysen zu aktuellen geopolitischen Ereignissen

  • Transkripte, Quellen und Ergänzungen zu unseren YouTube-Videos

  • Exklusive Essays und Hintergrundberichte, die auf YouTube keinen Platz finden

  • Perspektiven jenseits des Mainstreams, aber mit journalistischer Sorgfalt

Für wen ist Swissvox?

  • Für alle, die sich nicht mit Überschriften zufriedengeben

  • Für Leser*innen aus der DACH-Region, die wissen wollen, wie globale Prozesse ihr Land betreffen

  • Für Medienkritiker, Politikinteressierte und geopolitisch Denkende

Begleitend zum YouTube-Kanal

Dieser Newsletter begleitet unseren YouTube-Kanal Swissvox – er bietet mehr Tiefe, mehr Quellen, mehr Debatte. Hier kannst du Inhalte in Ruhe lesen, weiterdenken und dich direkt mit uns austauschen.

Abonniere Swissvox

📬 Erhalte neue Beiträge direkt in dein Postfach.

🔒 Kostenlos, werbefrei, unabhängig.

💬 Kommentiere, teile, denk mit.

👉 Jetzt abonnieren – für eine informierte Perspektive auf die Welt.

Swissvox ist ein unabhängiges Medienprojekt, das hochwertige Inhalte zu Gesellschaft, Politik und Wirtschaft produziert und veröffentlicht. Wir bereiten komplexe Themen in verschiedenen Formaten auf – Artikel, Podcast und Video Reportagen.

