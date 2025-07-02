Über Swissvox

Swissvox ist eine unabhängige Plattform für geopolitische Analysen, strategische Einordnungen und medienkritische Perspektiven. Unser Fokus liegt auf den großen globalen Entwicklungen – von den Machtverschiebungen zwischen Ost und West über Energiepolitik und Sicherheitsfragen bis hin zu ihren konkreten Auswirkungen auf die Länder der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Wir glauben:

📉 Schlagzeilen erklären nicht die Welt.

📈 Wer verstehen will, braucht Kontext, Quellen und kritisches Denken.

Was du hier findest:

Vertiefende Analysen zu aktuellen geopolitischen Ereignissen

Transkripte, Quellen und Ergänzungen zu unseren YouTube-Videos

Exklusive Essays und Hintergrundberichte , die auf YouTube keinen Platz finden

Perspektiven jenseits des Mainstreams, aber mit journalistischer Sorgfalt

Für wen ist Swissvox?

Für alle, die sich nicht mit Überschriften zufriedengeben

Für Leser*innen aus der DACH-Region, die wissen wollen, wie globale Prozesse ihr Land betreffen

Für Medienkritiker, Politikinteressierte und geopolitisch Denkende

Begleitend zum YouTube-Kanal

Dieser Newsletter begleitet unseren YouTube-Kanal Swissvox – er bietet mehr Tiefe, mehr Quellen, mehr Debatte. Hier kannst du Inhalte in Ruhe lesen, weiterdenken und dich direkt mit uns austauschen.

